        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı

        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı.

        Giriş: 04.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:47
        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı
        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı.

        Şenliklerin başlaması dolayısıyla köy meydanından şenlik alanına kadar süren kortej yürüyüşü yapıldı.

        Yöresel kıyafetler giyen kadınlar da omuzlarında taşıdıkları üzüm dolu sepetler ve çömlekler ile talika eşliğinde yürüyüşe katıldı.

        Vali Uğur Turan ve beraberindekiler, şenlik alanında bulama ve pekmez yapılan alanı gezip kadınlardan bilgi aldı.

        Daha sonra kadınlar yöresel oyunlar oynayıp maniler söyledi.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada, geçmişte Kırklareli'nin "üzüm kenti" olarak anıldığını söyledi.

        Kentte üzüm üretimin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, bu tür etkinliklerin geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

        Köy muhtarı Mustafa Birkan Teke de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

        Şenliğin uluslararası boyuta taşınmasını istediklerini anlatan Turan, bu tür etkinliklerin köy halkının birlik, beraberliğini de arttırdığını kaydetti.

        Şenliğe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile köylüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

