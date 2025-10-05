Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, ilçeye bağlı Sütlüce ve Tozaklı köylerini ziyaret etti.

Sütlüce köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Özderin, vatandaşların isteklerini dinledi.

Devam eden ve tamamlanan yatırımları inceleyen Özderin, daha sonra Tozaklı köyünde Aile Yılı dolayısıyla Şerife Nur, Safiye Engin ve Fatma Sağözen'i evlerinde ziyaret etti.

- Yağmur suyu hatları temizlendi

Lüleburgaz'da yağmur suyu hatları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri, ilçede yağmur suyu hatlarında çalışma yürüttü.

Ekipler bazı bölgelerde kanalizasyon hatlarındaki tıkanmaları açarak hattı temizledi.

Temizlik çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.