Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı

        Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde gerçekleştirilen "Bağ Bozumu Şenlikleri"nde, "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 11:52 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyünde gerçekleştirilen "Bağ Bozumu Şenlikleri"nde, "gelin başı çatma" geleneği canlandırıldı.

        Köyde düzenlenen programda, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler hatırlatıldı.

        Yeni gelinlerin belli olması amacıyla hayat bulan "gelin başı çatma" geleneği de şenlikler kapsamında canlandırıldı. Yeni evlenen iki geline tülbent bağlandı ve başlarına çember şeklinde boncuk ve pullarla süslenmiş başlık takıldı.

        Daha sonra kadınlar tarafından yöresel kıyafetlerle maniler söylendi.

        Yeni gelinlerden İlayda Gemici, AA muhabirine, geleneği canlandırdıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

        Bu geleneğin çok eski olduğunu dile getiren Gemici, "Yeni gelinlerin kendi düğünlerinden sonraki ilk cemiyette başları çatılıyor. Bildiğim kadarıyla eskiden kuaför yokmuş. Yeni gelin olduğunu belirtmek için saçlarını bu şekilde süslüyorlarmış." dedi.

        Köy sakinlerinden 55 yaşındaki Semra Durgut ise özel günlerde geleneklerini yaşattıklarını belirtti.

        Gençlerin bu geleneğe çok ilgi gösterdiklerini aktaran Durgut, birçok kişinin gelinlerle fotoğraf çektirdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak
        Kırklarelili tekvandocu, milli takımla Avrupa'da tatamiye çıkacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı
        Kırklareli'nde "Kızılcıkdere 5. Bağ Bozumu Şenlikleri" başladı
        Şehir hayatından köyüne döndü, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Şehir hayatından köyüne döndü, devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı
        Kırklareli'nde rüzgar kuvvetini arttırdı