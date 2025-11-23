Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananların bazıları otobüs duraklarında sağanağın dinmesini beklerken, bazıları ise şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.