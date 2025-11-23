Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde motosikletliler şehit Berkay Karaca'nın ailesine taziyede bulundu

        Kırklareli'nde bir araya gelen motosikletliler, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 23.11.2025 - 16:42
        
        

        Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 500 motosikletli, Lüleburgaz ilçesinde bir araya geldi.

        Grup, Türk bayrakları ile donatılan motosikletlerle şehir turu attıktan sonra Lüleburgaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şehitlikte, Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın ailesine, grup temsilcileri tarafından Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ile Çanakkale Şehitliği'nden getirilen toprak verildi.

        Motosikletliler, daha sonra şehit babası Nedim, annesi Nurdan ve ağabeyi Bünyamin Karaca'ya başsağlığı diledi. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

