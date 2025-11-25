Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

        Giriş: 25.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:20
        Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

        Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Soruşturmada gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

        Kavgaya karışan 12 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

        Hayatını kaybeden Sanpur'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

