Kırklareli'nde genç kızın öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi

Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen Rümeysa Sanpur (19) silahla ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Kasım'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı genişletti.

