        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Genel Meclisince, İl Özel İdaresi 2026 Yılı Performans Planı onaylandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:21 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:21
        Kırklareli İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi 2026 Yılı Performans Planı'nı kabul etti.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda, Meclis Başkanı Hakan Geriş başkanlığında yapılan 18. birleşim, önceki birleşimin tutanak özetinin okunup onaylanmasıyla başladı.

        Gündem maddeleri arasında yer alan plan görüşüldü. Plan, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresinin araç filosunda bulunan, eski makam aracı olarak kullanılan aracın satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alındı.

        Komisyon raporunda, aracın eski model olması nedeniyle bakım ve onarım maliyetlerinin arttığı ve parça temininde zaman zaman sıkıntılar yaşandığının tespit edildiği belirtildi. Bu gerekçelerle aracın satışının uygun olduğu yönündeki görüş sunuldu.

        Aracın satışı da oy birliğiyle kabul edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

