Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Karahalil beldesinde C.S’nin (46) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangında C.S. ile evde bulunan Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        C.S. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ç.Ç'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayın ardından evi yaktığı iddiasıyla C.S’nin eski eşi Bahar D. (40) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 850 milyon lira o...
        Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçesi 1 milyar 850 milyon lira o...
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı
        Kırklareli'nde "Benim Priştinem" resim sergisi açıldı
        Kırklareli'nde süne ile mücadele hamlesi: Sonbahar Kışlak Sürveyleri çalışm...
        Kırklareli'nde süne ile mücadele hamlesi: Sonbahar Kışlak Sürveyleri çalışm...
        Çiftçiler hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirild...
        Çiftçiler hayvan hastalıkları ve salgın tedbirleri konusunda bilgilendirild...
        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imh...
        Kırklareli'nde bir evin bahçesinde bulunan havan topu kontrollü şekilde imh...
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık...
        Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı hazırlık...