        Kırklareli Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:10
        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

