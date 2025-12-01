Kırklareli'nden kısa kısa
Demirköy'de öğrenciler İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezdi.
Demirköy'de öğrenciler İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezdi.
Demirköy Kaymakamlığınca yürütülen "İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor" Projesi kapsamında İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nı gezdi.
Öğrencilere bölgenin ekosistemi ve kuş türleri hakkında bilgi verildi.
Ardından kuş gözlem kulesine çıkan öğrenciler, bölgedeki kuş türlerini inceledi.
Öğrenciler Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi'nde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katıldı.
- Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyareti
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
Akdemir, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti.
Okul binasını gezen Akdemir, okul idarecilerinden bilgi aldı.
Öğretmenlerle bir araya gelen Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.
- Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Vize'de "Trafik Dedektifleri" Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Ekipler öğrencilere trafik güvenliği için uyulması gereken kurallar ve trafik işaret ile levhaları hakkında bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.