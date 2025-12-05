Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, aile ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:55
        Kırklareli Valisi Turan, aile ziyaretlerini sürdürüyor
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Turan, projeden yararlanarak evlenen 3 çifti evlerinde ziyaret etti.

        Çiftlerle sohbet eden Turan, projenin aile kurumunu güçlendiren, genç çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunan önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

        Turan, gençlere aile yaşamlarında mutluluk ve başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

