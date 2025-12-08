Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnaf ziyaretinde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kurtuluş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnaf ziyaretinde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kurtuluş Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Ziyaret ettiği iş yerlerinde hayırlı işler temennisinde bulunan Bulut, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bulut, Kırklareli'nin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir ayda 229 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde bir ayda 229 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde tarım fuarında sağlık bilgilendirmesi ve eğitim
        Kırklareli'nde tarım fuarında sağlık bilgilendirmesi ve eğitim
        Polisin Mobil Göç Noktası uygulama aracı ile denetimleri sürüyor
        Polisin Mobil Göç Noktası uygulama aracı ile denetimleri sürüyor