Kırklareli Belediye Başkanı Bulut esnaf ziyaretinde bulundu

Kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bulut, Kırklareli'nin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Ziyaret ettiği iş yerlerinde hayırlı işler temennisinde bulunan Bulut, esnafla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.