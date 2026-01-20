Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma kapsamında şüpheli O.K'nin İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekçioğlu'nun talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli O.K'nin İstanbul'un Esenler ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Şüphelinin evindeki aramada 5 bin 240 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 25 kilogram sentetik sentetik uyuşturucu elde edilebilecek 250 gram sıvı madde ele geçirildi
Gözaltına alınan O.K. işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.
Ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
