Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma kapsamında şüpheli O.K'nin İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı.

        Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekçioğlu'nun talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli O.K'nin İstanbul'un Esenler ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

        Şüphelinin evindeki aramada 5 bin 240 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 25 kilogram sentetik sentetik uyuşturucu elde edilebilecek 250 gram sıvı madde ele geçirildi

        Gözaltına alınan O.K. işlemleri için Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

        Ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        Mihriban'ın katili Naile'nin ölümünde de tutuklanmıştı! Dehşet ifadesi!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kuzenini öldürdü
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla a...
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "20 Ocak Bakü şehitlerini saygıyla a...
        Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
        Istranca Ormanları karla kaplanınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
        İğneada'da 6 kişinin öldüğü sele ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında dava açı...
        İğneada'da 6 kişinin öldüğü sele ilişkin 5 kamu görevlisi hakkında dava açı...
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, OSB'de ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu
        Kırklareli'nde Karahıdır Göleti kısmen buz tuttu
        Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi
        Pınarhisar'da zorunlu tır parkı uygulaması 1 Nisan'a ertelendi