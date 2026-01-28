Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:16 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, beraberinde Hasan Hüseyin Uluçınar ile umreden dönen aileleri evlerinde ziyaret etti.

        Aile fertleriyle sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

        Özderin, ziyarette kutsal topraklarda yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi.

        - Kaymakam Balaban'a ziyaretler

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Necat Kubanç'ı makamında kabul etti.

        Balaban, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen genel kurullarda tekrardan oda başkanlığına seçilen Korkmaz ile Kubanç'ı tebrik etti.

        Esnaf birlik ve odalarının önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade eden Balaban, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli'nde sis etkili oldu
        Kırklareli ve Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli ve Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        İl Özel İdaresi'ne yapılan ziyareti gizlice fotoğraflayıp basına verdiği ön...
        İl Özel İdaresi'ne yapılan ziyareti gizlice fotoğraflayıp basına verdiği ön...
        Kırklareli'nde İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
        Kırklareli'nde İl Özel İdaresi personeli tutuklandı
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama