İtfaiye ebabil kuşunu kurtardı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ebabil kuşu, sıkıştığı çatı katından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuş, tedavisinin ardından tekrar özgürlüğüne serbest bıraktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gündoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Gündoğu Mahallesi Yeni Sokak'taki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar çatı katında çıkan seslerden şüphelenerek çatı arasına baktı. Çatıya çıkan vatandaşlar ulaşılamayacak bir noktada bir kuşun sıkıştığını görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Tekrar gökyüzüne salındı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, araç merdiveniyle kuşu sıkıştığı çatı arasından kurtardı. Bacağından hafif bir şekilde yaralı olduğu tespit edilen kuşun ebabil kuşu olduğunun anlaşılması üzerine durum Kırklareli Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildi. Müdürlük ekipleri kuşun uçamaması durumunda kendilerine teslim edilmesini söyledi. İtfaiye ekipleri susuz kalan kuşun su ihtiyacını giderdikten sonra ebabil kuşunu tekrar gökyüzüne saldı. Günlerce çatı arasında sıkıştığı tahmin edilen kuş özgürlüğüne doğru uçtu.

KIRKLARELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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