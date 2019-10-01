Aşı Takip Sistemi (ATS) bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Karadağ başkanlığında Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi’nin (ATS) kullanımının daha etkin gerçekleştirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner sağlık personelinin yanı sıra serbest çalışan veteriner hekimler, pazarlama izin sahipleri, ecza depoları, bakanlık izinli perakende satış yerleri ve kamusal hizmet maksatlı veteriner tıbbi ürün izinli yerlerin sorumluları bilgilendirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Onur Karadağ, veteriner hekimliğin önemine değinerek uygulamaya konulan Aşı Takip Sisteminin hayvan hastalıkları ile mücadelede etkin rol oynayacağını belirtti.

Toplantıda Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi’nin hayvan sağlığı alanında kullanılan veteriner biyolojik ürünlerin üretim ve ithalatından, son kullanım aşamasına kadar tüm evrelerinde izlenebilirliği sağlamak amacıyla kurulduğu ve bunun için 15 Ağustos tarihinde "Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS) Talimatı ve Uygulama Kılavuzu" yayınlandığı da ifade edildi.

KIRKLARELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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