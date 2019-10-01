Kırklareli’nde kaçak kazı

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Kırklareli’nin Vize ilçesinde 1.i derece SİT alanı içerisinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunan 3 kişi ellerindeki malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 27 Eylül’de saat 19.45 sıralarında Vize ilçesi Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde meydana geldi. Bölgede kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri 1. derece SİT alanı içerisinde yer alan bölgede M.A.M, M.G. ve S.T. isimli kişileri yanlarında 1 adet akü, 1 adet sıvı transfer pompası, 1 adet kürek, 1 adet su çekme dinamosu, 2 adet akülü fener, 1 adet sarı renkli metre ve 4 adet kafa feneriyle birlikte araştırma yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:35

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