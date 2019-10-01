Brezilyalı Larissa, bisikletle Çin'e gidiyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.

Brezilya'dan 5 ay önce bisikleti ile yola çıkan Larissa Comtanelli, Lüleburgaz'a geldi. İlçeye gelmeden Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi sorumlusu Furkan Topçu ile iletişime geçen Comtanelli, 3 gün ilçede kalacağını söyledi. Lüleburgaz'da Topçu tarafından ağırlanan Comtanelli, İstanbul, İzmir ve Kapadokya'yı ziyaret edeceğini belirterek, şartları uygun olması halinde 2 yıl boyunca bisiklet kullanarak Çin'e gitmeyi hedeflediğini blirtti.

Comtonelli bu geziyi, yeni ülkeler, yeni kültürler görmek ve insanları tanımak için yaptığını söyledi.



KIRKLARELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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