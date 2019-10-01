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Brezilyalı Larissa, bisikletle Çin'e gidiyor

DHA

BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.

BREZİLYALI Larissa Comtanelli (26), bisikletiyle Çin'e giderken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde mola verdi.
Brezilya'dan 5 ay önce bisikleti ile yola çıkan Larissa Comtanelli, Lüleburgaz'a geldi. İlçeye gelmeden Lüleburgaz Yıldızları  Motosiklet ve Bisiklet Akademisi sorumlusu Furkan Topçu ile iletişime geçen Comtanelli, 3 gün ilçede kalacağını söyledi. Lüleburgaz'da Topçu tarafından ağırlanan Comtanelli, İstanbul, İzmir ve Kapadokya'yı ziyaret edeceğini belirterek, şartları uygun olması halinde 2 yıl boyunca bisiklet kullanarak Çin'e gitmeyi hedeflediğini blirtti.
Comtonelli bu geziyi, yeni ülkeler, yeni kültürler görmek ve insanları tanımak için  yaptığını söyledi.  

KIRKLARELİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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