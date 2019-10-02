Kırklareli’de iğrenç olay Mezarda poşetler içerisinde gömülü bebek cesedi bulundu Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kırklareli’nde iddiaya göre cinsel istismar sonucu hamile kalıp evde doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna ait 7 aylık bebek mezarlıkta gömülü halde bulundu. Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 14 yaşındaki bir kız çocuğunun iddiaya göre cinsel istismar sonucu evde doğum yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda çalışmalarını genişleten polis ekipleri kız çocuğunun annesini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kız çocuğunun annesinin verdiği bilgiler doğrultusunda polis ekipleri mezarlıkta şerit çekerek çalışma başlattı.

Poşet içerisinde gömülü 7 aylık bebek cesedi bulundu

Yapılan çalışmalarda mezarlıkta poşetler içerisinde gömülü halde 7 aylık bebek cesedi bulundu. Gerekli incelemelerin ardından bebeğin cesedi Kırklareli Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Polis ekipleri kız çocuğunun doğum yaptığı iddia edilen evde de incelemeler yaparak olaya ilişkin toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KIRKLARELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 19:00

YATSI 20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.