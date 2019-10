Derse evcil hayvanlarıyla girdiler

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu öğrencileri hayvan sevgisine farkındalık oluşturmak amacıyla derse evcil hayvanlarıyla geldi.

80. Yıl Ortaokulu hayvan sevgisine farkındalık oluşturan bir uygulamayı hayata geçirdi. Okulda, Türkçe öğretmeni Nilay Eker dersinde “Hayvanları Seviyorum” teması kapsamında çocuklara sınıfa evcil hayvanlarını getirmelerini söyledi. Bunun üzerine evcil hayvanı olan çocuklar, can dostlarını okula getirdi. Çocuklar gün boyu girdiği dersleri yanlarındaki can dostlarıyla birlikte neşe dolu bir şekilde dinledi.

Okulun 6A sınıfı öğrencileri, Türkçe öğretmeni Nilay Eker’in talebi doğrultusunda evlerindeki evcil hayvanları sınıfa getirdi. Okul müdürü Salih Eker, “Bu çalışmayla çocukların hayvan sevgisini ve okula aidiyet duygularını artırmayı planlıyoruz” dedi.



“Yaşamı onlarla paylaşıyoruz”

Okul müdürü Eker, bu uygulamayı geçen yıldan beri gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Okulumuzun çevresinde sokak hayvanlarımız var. Çocuklarımız onlarla birlikte teneffüslerde top bile oynuyor. Sonuçta doğada yalnız değiliz. Onlarla birlikte paylaşıyoruz bu dünyayı” diye konuştu.

Eker, amaçlarının hayvan sevgisini artırmak olduğunu dile getirerek, “Bugün farkındalık gerçekleştirmek için okula getirelim dedik. Öğretmenimiz de birkaç öğrenciden talepte bulundu. Detaylı bilgiler verildi öğrencilere. Çocuklarımız evcil hayvanlarıyla birlikte ders dinlediler. Okula aidiyet duygusu artsın diye çalışıyoruz. Geçen yıl güvercin getirmiştik. Kuş kafesleri yapmıştık. Bu tarz etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Bu uygulamayı her sınıfa yapacağız ve çocukların sorumluluk bilinciyle hayvan sevgisini artırmayı hedefledik" dedi.

