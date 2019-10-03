Kavga ettiği kişiyi silahla vurdu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tartışma sonucu silahla vurulduğu iddia edilen bir adam, yol kenarında ölü bulundu.

Babaeski’ye bağlı Sinanlı Köyü ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı Köyü kırsalında yol kenarındaki motosikletin yanında bir vatandaş hareketsiz biçimde bulundu. Silahla vurulduğu iddia edilen Bülent Taşkın (53) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Oklalı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası Bülent Taşkın’ın cenazesi, otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili Ali Ç. isimli şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından konuşan Oklalı Köyü Muhtarı Celalettin Aygün, “Köy sakinlerimizden Bülent Taşkın, yevmiyeye gidip geçimini sürdüren birisiydi. Aramızdan ayrılmasına üzüldük. Allah rahmet eylesin” dedi.

KIRKLARELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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