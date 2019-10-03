Kırklareli’de kaçak içki operasyonu

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 247.5 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. isimli kişi serbest bırakıldı.

Olay dün Babaeski’ye bağlı Sinanlı Köyü’nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından durdurulan M.Y’ye ait kamyonette yapılan aramada daha önceden kullanılmış kapüşon bulunan 247.5 litre kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu.

KIRKLARELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:37

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