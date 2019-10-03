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Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Ramazan Yaman Huzurevi önünde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Ramazan Yaman Huzurevi önünde motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Lüleburgaz Sevgi Mahallesi Selami Şaşmaz Caddesi Ramazan Yaman Huzurevi önünde elektrikli motosikleti ile seyir halindeki Aydın Yılmaz'a arkadan 39 AAE 765 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın Yılmaz'a olay yerinde ilk müdahalesini gerçekleştirmesinin ardından yaralıyı Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Ekipler, otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Yaralı sürücü kazadan yarım saat sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:58
  • YATSI 20:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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