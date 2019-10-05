Öğrenciler faciadan kıl payı kurtuldu Okul çatısındaki kiremitler öğrencilerin üzerine düştü

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün meydana gelen şiddetli fırtına ve yağış sırasında bir okulun çatısının uçtuğu öğrenildi. Vatandaşların kamerasına yansıyan görüntülerde okul çatısından uçan kiremitler, yağıştan kaçmaya çalışan 2 öğrenciyi kıl payı sıyırıyor. Olayda şans eseri yaralananın olmaması sevindirdi.

Dün Lüleburgaz’da saatte hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına ve yağış sonrasında ilçede yaşam normale dönerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mesleki ve Teknik Lisesi’nin çatısının uçtuğu öğrenildi. Şiddetli rüzgar sonucunda çatıdaki kiremitler okul bahçesine düşerken, yağmurdan kaçmaya çalışan kız öğrencilerin kiremitlerden kıl payı kurtulduğu görüldü.

Şans eseri yaralanmadılar

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde öğrenciler hızla okulun içine girmeye çalışırken, rüzgarın etkisiyle kiremitler havalanıyor. Havalanan kiremitler bahçede kaçışan 2 öğrencinin etrafına düşüyor. Ancak şans eseri öğrencilerin burnu bile kanamıyor.

KIRKLARELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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