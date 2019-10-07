Kırklareli’de kaçak içki operasyonu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde yapılan aramalarda 129,7 litre kaçak alkollü içki, 4 adet faturasız kurusıkı tabanca, 4 kilo kaçak çay ve 29 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Lüleburgaz ve Babaeski’nin Büyükmandıra beldesinde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Lüleburgaz Yıldız Mahallesi’nde ikamet eden G.A. ile Büyükmandıra’da ikamet eden N.A. ve K.K.’nın evlerinde arama yaptı. Aramada toplam 129,7 litre kaçak içki, 4 kurusıkı silah, 4 kilogram kaçak çay ve 29 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından şüpheliler gözaltına alınırken, silahlara ve kaçak malzemelere el konuldu.

KIRKLARELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

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