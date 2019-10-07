Okul kantinlerinde tarihi geçmiş ürünler imha edildi

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Kırklareli’de zabıta ekipleri, okul kantinleri ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde tarihi geçmiş ürünler imha edildi.

Yeni eğitimöğretim döneminin açılmasıyla okul kantinlerinin yanı sıra marketlerde denetime başlayan zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, hijyen kurallarına uygunluk, yangın ile ilgili tedbirler, sağlık karnesi, ruhsat gibi evrakları kontrol etti. Zabıta ekipleri tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha etti.

KIRKLARELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:52

YATSI 20:12

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