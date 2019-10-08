Öğrenciler, jandarmanın eğitimi ile 'Trafik Dedektifleri' oldu

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Trafik Dedektifleri’’ projesi ile öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler gerçekleştirildi.

Trafik konusunda toplum bilincini arttırmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte 3 – 17 yaş aralığındaki öğrencilere karşıdan karşıya geçme, oyun oynama alanları, yayaların uyması gereken kurallar, toplu taşıma araçları ve okul servis araçlarında uymaları gereken kurallar hakkında dersler verildi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, proje kapsamında geçtiğimiz yıl 6 bin 274 öğrencinin eğitim aldığını ve bu yıl da 5 bin 846 öğrencinin projeye katılacağını belirtti.



KIRKLARELİ 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:43

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