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Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı Turgut Şala daha sonra seyir halindeki arabanın altında kaldı. Kazada Turgut Şala ölürken, bir kişi de yaralandı.

Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı Turgut Şala daha sonra seyir halindeki arabanın altında kaldı. Kazada Turgut Şala ölürken, bir kişi de yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Büyükkarıştıran’dan Ahmetbey kavşağına 100 metre kala meydana geldi. Yolda yürüyen Turgut Şala ve Yusuf D. isimli şahıslara İsmail A. yönetimindeki motosiklet çarptı. Motosiklet çarpması sonucu savrulan Turgut Şala’ya bir de arkadan gelen Esin K. sevk ve idaresindeki 22 RS 064 plakalı otomobil çarptı ve üzerinden geçti. Turgut Şala olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan yaya Yusuf D. ile motosiklet sürücüsü İsmail A. olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya karışan motosiklet ve araç sürücülerinin alkolsüz oldukları tespit edildi.
Yaya Turgut Şala’yı ezen bayan sürücü Esin K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ

10 Ekim 2019 Perşembe

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