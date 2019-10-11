Üzerine televizyon ünitesi devrilen küçük Fatmagül, öldü

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon ünitesi devrilen 18 aylık Fatmagül Erdoğan, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi´nde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynayan minik Fatmagül'ün üzerine televizyon ünitesi devrildi. Odadan gelen sesleri duyan anne Gül Erdoğan, kızını kanlar içinde buldu. Taksiyle evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan minik Fatmagül doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Fatmagül'ün ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğarken, olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.



KIRKLARELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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