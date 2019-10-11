Üzerine televizyon ünitesi devrilen küçük Fatmagül, öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üzerine televizyon ünitesi devrilen küçük Fatmagül, öldü

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon ünitesi devrilen 18 aylık Fatmagül Erdoğan, hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon ünitesi devrilen 18 aylık Fatmagül Erdoğan, hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi´nde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynayan minik Fatmagül'ün üzerine televizyon ünitesi devrildi. Odadan gelen sesleri duyan anne Gül Erdoğan, kızını kanlar içinde buldu. Taksiyle evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan minik Fatmagül doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Fatmagül'ün ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğarken, olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

KIRKLARELİ

11 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir’e sevk edildi
YEREL HABERLER Pekmez kazanına düştü, ambulans helikopterle İzmir’e ...
Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını ...
En eğlenceli bando takımı Romanlar bando takımı kurdu
YEREL HABERLER En eğlenceli bando takımı Romanlar bando takımı kurdu
Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet çarptı otomobilin altında kaldı: 1 ölü 2 ...
TRAKYAKA yönetimi İğneada’da toplandı
YEREL HABERLER TRAKYAKA yönetimi İğneada’da toplandı
En “temiz” meydan okuma Okullar birbirine meydan okuyarak çevreyi temizliyor
YEREL HABERLER En “temiz” meydan okuma Okullar birbirine meydan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X