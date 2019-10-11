Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, "Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız. Özellikle kadın hakemlerimizin gelişimi için önemli ölçüde çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırklareli İl Hakem Kurulu tarafından organize edilen, 'Merkez Hakem Kurulu Birinci Bölge Tanıtım ve Tanışma Paneli' Lüleburgaz ilçesinde gerçekleşti. Panele katılan MHK Başkanı Zekeriya Alp, yeşil sahalarda kadın hakem sayısının artacağını söyledi.

Panelde genç hakemlere çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Alp, "Başarılı olan tüm hakemlerimize yeteneklerinin karşılığını vereceğiz. Hatır gönül işi ile bizlere gelmeyin, torpil sisteminin hakemler arasında olamayacağını ve başarının mümkün olmadığını bilmenizi isteriz. Siz gençlerin çok çalışarak bol bol müsabaka ve hakem izleyerek tecrübenizi artırınız. Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız. Özellikle kadın hakemlerimizin gelişimi için önemli ölçüde çalışmalar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Lüleburgaz Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşen panele, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile birlikte Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin, Kırklareli İl Hakem Kurulu Başkanı Haluk Demireli, Edirne İl Hakem Kurulu Başkanı Bilal Turan, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Bülent Gökçü, İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Yaşar Filiz ve önceki MHK Üyesi ve 1'inci Bölge Sorumlusu Ahmet Erdoğan, Doğan Şen, Tekirdağ İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Platin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Klasman ve İl futbol hakem ve gözlemcileri katıldı.



KIRKLARELİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:46

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