Kırklareli'de bilirkişilik temel eğitimi düzenlenecek

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından, "Bilirkişilik Temel Eğitimi" düzenlenecek.
Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr. Erol Özkan, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, 2528 Ekim 2019 tarihleri arasında dört gün süreli 2. dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenleneceğini belirtti. Özkan, eğitimin tüm meslek gruplarına açık olduğunu ifade etti.
KIRKLARELİ
14 Ekim 2019 Pazartesi
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