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'Hızlı ve anne' yollarda İlçenin ilk ve tek 'Şoför Nebahat’i Taksici Elif Bayraktaroğlu: “İnsanların ...

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 5 ay önce eşinin taksisiyle kızını okula götüren Elif Bayraktaroğlu, yol kenarında tesadüf eseri taksiyi durduran bir müşteriyi aracına alınca taksi şoförlüğüne başladı.

'Hızlı ve anne' yollarda İlçenin ilk ve tek 'Şoför Nebahat’i Taksici Elif Bayraktaroğlu: “İnsanların bana söylediği tek şey 'Şoför Nebahat'”

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 5 ay önce eşinin taksisiyle kızını okula götüren Elif Bayraktaroğlu, yol kenarında tesadüf eseri taksiyi durduran bir müşteriyi aracına alınca taksi şoförlüğüne başladı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ilk ve tek kadın taksi şoförü olarak 5 aydır direksiyon sallayan Bayraktaroğlu, “Kadınlar isterse her işi yapar. Bana insanların tek söylediği şey 'Şoför Nebahat' oldu. Bana sürekli ‘Şoför Nebahat nereye gidiyorsun’ diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor” dedi.
Yeşilçam’ın önemli eserlerinden biri olan, hayatını kazanmak için direksiyon sallayan bir kadının hikayesinin anlatıldığı “Şoför Nebahat” filmi Lüleburgaz’da gerçek oldu. Bundan yaklaşık 5 ay önce yağmurlu bir havada kızını eşinin taksisiyle okula götüren Elif Bayraktaroğlu’na, yol kenarında bekleyen bir müşteri el kaldırdı. Bayraktaroğlu’nun hayatı işte tam burada değişti.

Tesadüf eseri başladı
Bayraktaroğlu, 5 aydır taksi şoförlüğü yaptığını söyleyerek, taksi şoförlüğü yapmanın aklının ucundan dahi geçmediğini söyledi. Bayraktaroğlu, “Daha doğrusu sadece sabahları çıkıyordum. Hiç aklımda yokken bu iş oldu. Bir gün kızımı eşimin taksisiyle okula götürürken bir müşteri elini kaldırdı ve bu şekilde gerçekleşti. Kızımı sabah götürürken çok yağmurlu bir hava vardı. Yol kenarında biri elini kaldırdı. Ben de durdum. Bana bakan kişi ‘Taksici misiniz?’ dedi. Ben de ‘Buyurun. İstediğiniz yere götürebilirim’ dedim. Böylelikle taksi şoförlüğüm başlamış oldu” diye konuştu.

“İnsanlar çok memnun”
İnsanların kadın taksici görünce şaşırmakla birlikte mutlu da olduğunu kaydeden Bayraktaroğlu, müşterileriyle artık aile gibi olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu, “İnsanlar çok memnunlar. Özellikle kadınlar çok mutlu. Tabi erkekler de biniyor taksime. Herkes çok mutlu. Birlikte bir şeyler paylaşıyoruz. Aile gibi olduk. Benim çok annem, kardeşim, arkadaşım oldu. Sürekli görüştüğüm arkadaşlarım var. Arabamın içinde çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Bunu dışarıdaki hayatımıza da yansıttık açıkçası” dedi.

“Kadınların başaramayacağı bir şey yok”
Taksisine ilk kez binen müşterilerin çok şaşırdığını söyleyen Bayraktaroğlu, “Çok şaşıran oluyor. Bana birden ‘Siz mi’ diyerek şaşırıyorlar. Daha sonra ‘Harikasınız. Çok mutlu olduk. Çok rahatız’ diyorlar. Kadınların bu şekilde çalışmaları herkesi çok mutlu ediyor. Ben şuna inanıyorum. Kadınların başaramayacağı bir şey yok bence” şeklinde konuştu.

“Eşim bana çok destek oldu”
Lüleburgaz’ın Şoför Nebahat’i Bayraktaroğlu, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyerek kadınlara da mesaj gönderdi. Bayraktaroğlu, “Daha önceden hiç yapamayacağımı, araba kullanamayacağımı düşündüm. Eşim de bana çok destek oldu. Bana ‘Yaparsın sen. Sen başarırsın. Ben sana inanıyorum’ dedi. Kadınlar isterse her şeyi başarır. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Bu işi İstanbul’da da yapan kadınlar vardı. Onların röportajlarına baktığımda çok sevinmiştim. Şimdi de ben bu işi yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Şu an Lüleburgaz’da tek kadın taksici benim” diye konuştu.

Müşteriler de memnun
Öte yandan Lüleburgaz’ın tek kadın taksi şoförü Bayraktaroğlu’nun şoförlük yapmasından müşteriler de memnun. Bayraktaroğlu’nun aracına aldığı 56 yaşındaki Aysel Mutlu, “Bir kadının taksi şoförü olması çok güzel bir olay. Elif hanımla tanışıyoruz da zaten. Taksi ihtiyacımız olduğunda onu çağırıyoruz. Her kadın yapabilir. Yeter ki istesinler” dedi.

KIRKLARELİ

15 Ekim 2019 Salı

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