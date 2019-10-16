Kırklareli’de Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Kırklareli Ticaret Borsası ve kentin sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer alacağı ortak basın toplantısı düzenlendi.

81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte yapılan açıklamaya Kırklareli’den de tam destek geldi. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, “Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız” dedi.



"Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık yaptığı basın açıklamasında, “Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” ifadelerini kullandı.



"Gün sessiz kalma değil, bir ve beraber olarak ses verme günüdür"

Ilık, günün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günü olduğunu belirterek, “Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez” diye konuştu.



“Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız”

İş dünyası olarak duaları ve bütün gönülleri ile devletin ve kahraman askerlerin yanında olduklarını vurgulayan Ilık, “Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenabı Hak Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” dedi.

KIRKLARELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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