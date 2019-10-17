Kırklareli’de servis araçları çarpıştı: 17 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D100 Karayolu Çorlu istikameti Karamusul kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Çorlu istikametine doğru seyir halinde olan Erdal A. (53) yönetimindeki 39 AAT 195 plakalı servis otobüsü, Karamusul kavşağında sola dönmek isteyen Talat M. (57) idaresindeki 39 AAC 491 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarına savruldu. İşçiler araçlardan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı gören yoldan geçen sürücüler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRKLARELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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