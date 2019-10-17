Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, LüleburgazÇorlu yolunun Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Çorlu yönüne giden E.A. (53) yönetimindeki 39 AAT 195 plakalı servis midibüsü ile kavşaktan sola dönmek isteyen T.M.'nin (57) kullandığı 39 AAC 491 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje, midibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada, fabrika işçileri ile staj yapan öğrencilerin de olduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 17 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRKLARELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:36

YATSI 19:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.