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Lüleburgaz'da işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

DHA

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, LüleburgazÇorlu yolunun Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Çorlu yönüne giden E.A. (53) yönetimindeki 39 AAT 195 plakalı servis midibüsü ile kavşaktan sola dönmek isteyen T.M.'nin (57) kullandığı 39 AAC 491 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs refüje, midibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada, fabrika işçileri ile staj yapan öğrencilerin de olduğu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 17 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KIRKLARELİ

17 Ekim 2019 Perşembe

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