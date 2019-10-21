Sağlık-Sen'den hatıra ormanı

SağlıkSen Kırklareli Şubesi ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ‘Her Sağlıkçının Bir Dikili Ağacı Olacak Projesi’ kapsamında Kuzulu köyü mevkiinde oluşturulan hatıra ormanına 300 adet fidan dikildi.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine SağlıkSen Yönetim Kurulu üyeleri, Kırklareli’de görevli sağlık çalışanları, Orman İşletme Müdürlüğü idarecileri ve personelleri katıldı. SağlıkSen Kırklareli Şube Başkanı Asım Günerhan, Kırklareli SağlıkSen olarak hatıra ormanı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, STK'lar olarak asli görevlerinin yanı sıra toplumsal birlikteliği sağlamak ve toplum yararına hizmetler de yapmak gerektiğini belirtti. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için bilinçli olmak ve bilinçli iş yapmak gerektiğini ifade eden Günerhan, yaşanabilir bir dünya için doğanın korunması gerektiğini, herkesin bir fidan ekmesi halinde yeşil bir dünyaya ve oksijen

kaynaklarına kavuşacaklarını vurguladı.

KIRKLARELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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