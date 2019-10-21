Sırt ağrısıyla geldi, aort damarının yırtıldığı tespit edildi

Kırklareli'de sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki adamın aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edilen yaşlı adamın ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Kırklareli merkezde yaşayan 70 yaşındaki Hasan Erbay, şiddetli sırt ağrısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan kontrollerde Erbay’da aort damarı yırtılması (aort diseksiyonu) olduğu tespit edildi. Erbay’ın daha donanımlı bir hastanede tedavi altına alınması için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Gerekli yazışmaların ardından İstanbul’dan havalanan ambulans helikopter, Kırklareli Stadyumu’na inerek burada tam donanımlı ambulansta hazır bekletilen Hasan Erbay’ı aldı. Erbay, ambulans helikopterle İstanbul’daki özel bir hastaneye götürülerek burada acil ameliyata alındı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KIRKLARELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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