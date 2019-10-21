Aort damarı yırtılan hastaya ambulans helikopterle sevk

KIRKLARELİ'de aort damarında yırtık tespit edilen Hasan Erbay(70), ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sırt ağrısı şikayetiyle başvuran Hasan Erbay'ın yapılan muayenesinde aort damarının yırtık olduğu belirlendi. İstanbul'a sevkini karar verilen hasta için hava ambulansı istendi. Erbay, sağlık görevlileri eşliğinde Kırklareli Atatürk Stadyumu'na götürüldü. Buradan da ambulans helikopter ile İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, devletin tüm imkanlarını herkes için seferber ettiğini belirterek, aort damarında yırtık tespit edilen hastanın hava ambulansıyla İstanbul'a sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.



KIRKLARELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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