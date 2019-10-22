KTSO üyelerine afet eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KTSO üyelerine afet eğitimi verildi

İHA

KTSO üyelerine afet eğitimi verildi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) üyeleri ve oda personellerine AFAD tarafından afetler konusunda eğitim verildi.
'Afetlere Hazırlık Yılı' kapsamında Kırklareli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından KTSO yönetim kurulu üyeleri ile oda personeline eğitim semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve oda personeli katıldı. Afet ve Acil Durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylar hakkında açıklamalarda bulunan Kırklareli AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, detaylara www.afad.gov.tr ve www.hazirol.gov.tr adreslerinden ulaşılabileceğini belirtti. Özer, ayrıca afetlerle ilgili en güncel bilgiler için AFAD sosyal medya hesaplarının takip edilebileceğini bildirdi.

“Bir şey olmaz düşüncesiyle hareket edilmemeli”
Özer, Kırklareli bölgesinin diğer bölgelere göre daha az afet riski içerdiğini söyleyerek, “Bize bir şey olmaz düşüncesiyle hareket etmemeli. Afet bilincinin her bireyde mutlaka gelişmesi gerekmektedir. Afet durumlarında iletişim çok önem kazanmaktadır. Bu sebeple 3 GSM operatörü ortak çalışma yürütüyor. Biz AFAD olarak afet bilincinin toplumun her bireyine yerleştirilmesi için çalışıyoruz. 5.8 ölçeğindeki depremlerde sıkıntılar yaşanırken, bunun üzerinde olabilecek bir depremde nelerin yaşanabileceğini düşünmemiz ve ona göre çalışmalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Özer daha sonra Kırklareli’de bulunan afet sonrası toplanma alanlarını da açıklayarak, olası bir afette vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanına gitmesi gerektiğini söyledi.

KIRKLARELİ

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’de 20 köye yangın söndürme tankeri dağıtıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’de 20 köye yangın söndürme tankeri ...
Aort damarı yırtılan hastaya ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER Aort damarı yırtılan hastaya ambulans helikopterle ...
Sırt ağrısıyla geldi, aort damarının yırtıldığı tespit edildi
YEREL HABERLER Sırt ağrısıyla geldi, aort damarının yırtıldığı ...
Sağlık-Sen'den hatıra ormanı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen'den hatıra ormanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X