Dereköy Gümrük Kapısı yenileniyor Maddi kaynağı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sağlıyor

Kırklareli Dereköy Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu için düğmeye basıldı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık modernizasyon çalışmaları için maddi kaynağın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacağını belirtti.

Başkan Ilık, “Taleplerimizi dikkate alarak ilimizin ihtiyacı olan bu önemli yatırım kararını veren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Özel ricamız üzerine sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi firmaların ihaleye katılacak olması ise ilimiz için ayrı bir kazanç” dedi.

Dereköy Gümrük Kapısı’nın yenilenmesi uzun süredir tüm siyasilerin vaatleri arasında yer alıyor, ilgili kamu kurumları ve milletvekillerimiz çeşitli girişimlerde bulunuyordu. Bugüne kadar sonuç alınamayan bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağı haberi Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından duyuruldu.



“İhaleye sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar başvurabiliyor”

Yenileme çalışmaları için ihale Kasım Ayı içerisinde yapılacak. Dereköy Gümrük Kapısının modernizasyonu için gerekli maddi kaynak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sağlanacak. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın talebi üzerine ihaleye sadece Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalar katılabilecek.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında, “Yıllardır ilimizin ihtiyacı olan bir yatırımı Kırklareli’mize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



“İlimiz ve ülkemizin imajı için çok önemli”

Ilık, “Ülkemizi ziyaret eden turistleri karşılama noktamızın bu eski görünümünden kurtulması ve hizmet kalitesinin gelişecek olması ilimiz ve ülkemizin imajı için çok önemli. Ülkemizde modernize edilmemiş çok az sayıda sınır kapısı kaldı, bunlardan biride Dereköy Gümrük Kapımız. Son yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde yenilenen Gümrük Kapıları Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde yapıldı. Gönül isterdi ki bakanlıklar nezdinde yapılan girişimler sonuç versin ve bu yatırım hem daha erken gerçekleşsin hem de TOBB’den sağladığımız kaynak ile ilimize başka bir yatırım kazandırabilelim” ifadelerini kullandı.



“İhale Kasım ayında yapılacak”

Açıklamasının devamında Ilık, “Modernizasyon Projesi için ihale Kasım ayı içerisinde yapılacak. İnşaat sürecini de yakından takip edeceğiz ve en hızlı şekilde tamamlanması için çalışacağız. Dereköy Gümrük Kapımız ülkemizdeki diğer Gümrük Kapıları gibi modern mimarisi, yeni yüzü ve kaliteli hizmetiyle yabancıların gözünde güzel bir intiba oluşturacak” dedi.

KIRKLARELİ 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:59

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