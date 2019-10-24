29 Ekim’de 5 kat coşku 39 Burda’da

Lüleburgaz ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılayacak.

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya’nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel 39 Burda Kart ile yapılacak tüm alışverişlerde 5 kat kazandırıyor. Kampanya için detaylı bilgiye danışma noktasından ya da www.39burda.com internet sitesinden ulaşabilecek.

KIRKLARELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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