LTSO yeni hizmet binası inşaat çalışmaları

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasının (LTSO) yeni hizmet binasının inşaat çalışmaları Başkan İlhami Cebelli ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yerinde inceledi.

Çalışmaları inceledikten sonra 2020 yılında tamamlanması planlanan yeni hizmet binası yapımı ile ilgili açıklama yapan üleburgaz ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, ”Eski hizmet binamız depreme dayanıklı bir bina olmadığı için ve mevcutta şartlarda hizmet verimliliği ile üye memnuniyetini artırmak amacıyla bu Yeni hizmet Binamızın Projesini hayata geçirdik. Böylece ilçemize modern bir hizmet binasına kavuşmuş olacak. Eski hizmet binamızın yıkımının ardından inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.Yeni Hizmet binamızın şimdiden ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

KIRKLARELİ 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:00

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