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Jandarma ekipleri kaçak şarabı garaj zulasında buldu

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, garaj zulasına gizlenmiş 130 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak şarabı garaj zulasında buldu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, garaj zulasına gizlenmiş 130 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Lüleburgaz ilçesi merkez ve köylerinde kaçak alkollü içki satışı yapıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Lüleburgaz ilçesinde N.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; garaj kısmında araç bakım kanalına gizlenmiş vaziyette 130 litre kaçak şarap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, şüpheli ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken ve ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecekleri bildirildi.

KIRKLARELİ

24 Ekim 2019 Perşembe

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