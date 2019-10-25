CHP’de 164 kişiye ihraç istemi

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde bağımsız aday Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu’na destek verdikleri gerekçesiyle 164 kişinin tedbirli olarak “kesin çıkarma cezası” istemiyle Kırklareli İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar verdi.

CHP MYK, Kırklareli’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP üyeliğinden istifa ederek bağımsız aday olarak seçimlere giren ve seçimi kazanarak Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na destek verdiği gerekçesiyle 174 kişinin listesini CHP Kırklareli İl Başkanlığı’na gönderdi. İlgili yazıda 174 kişinin 9’unun üyeliğinin düşmesi, 1’inin de Bursa’ya nakil olması nedeniyle dosyalarının ayrıldığı belirtilirken kalan 164 kişinin ise tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildiği belirtildi.

KIRKLARELİ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:24

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.