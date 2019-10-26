Cumhuriyet Kupası başladı

Lüleburgaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla Kadınlar Basketbol Turnuvası Cumhuriyet Kupası düzenlendi.

Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nde(LYFA) düzenlenen turnuva açılış töreniyle başladı. Turnuvaya Türkiye’nin birçok yerinden 6, Bulgaristan’dan 2 olmak üzere 8 kadın veteran basketbol takımı katılım gösterdi. Turnuvaya Türkiye’den; Karşıyaka, Bergama, Bodrum, Turtlegirls, Otuzdokuz ve Turkuaz, Bulgaristan’dan ise; Varna ve Veliko Tarnovo katıldı.

Turnuvanın açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra turnuvanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı, aynı zamanda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılı olan 2019 yılını biz Lüleburgaz Belediyesi olarak Atatürk’ü Anma, Anlatma ve Gençlik Yılı ilan ettik. Bu kapsamda çağdaş cumhuriyet kenti Lüleburgaz’ı daha modern bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Sizlerde kentimizin sosyal, kültürel, ekonomik hayatına katkıda bulunuyorsunuz. Bu nedenle şehrimize sunduğunuz katkılardan dolayı size teşekkür ediyorum" dedi.

KIRKLARELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:02

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