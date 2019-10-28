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Lüleburgaz’da 29 Ekim coşkusu

İHA

Türkiye Cumhuriyet'in ilanının 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları Lüleburgaz'da çelenk sunma töreniyle başladı.

Lüleburgaz’da 29 Ekim coşkusu

Türkiye Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıl dönümü kutlamaları Lüleburgaz’da çelenk sunma töreniyle başladı.
Lüleburgaz Yeni Tören Alanı’nda düzenlenen çelenk sunma programına, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Piyade Albay Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, dernekler, STK’lar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program çelenk sunumunun ardından okunan İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

KIRKLARELİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

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