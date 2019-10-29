Lüleburgaz’da yoğun sis

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Gece sıcaklığının 8 dereceye kadar düştüğü Lüleburgaz’da, sabah saatlerinde havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğun bir sis oluştu. Kentin en işlek bölgelerinden biri olan Uluslararası D100 Kara yolunda sürücüler, yer yer 50 metreye kadar düşen görüş mesafesi sebebiyle zor anlar yaşadı. Öte yandan yoğun sis renkli görüntüler de oluşturdu. Kentin tarihi yapısı olan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camisinin minaresi de sisin içinde kayboldu.

KIRKLARELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.