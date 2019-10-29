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Lüleburgaz’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümü kutlamaları coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin akın ettiği kutlama törenleri resmi geçit töreniyle sona erdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yıl dönümü kutlamaları coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin akın ettiği kutlama törenleri resmi geçit töreniyle sona erdi.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli'nin Lüleburgaz’da da coşkuyla kutlandı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği kutlama programı, şiirler, halk oyunları ve resmi geçit töreniyle sona erdi. Resmi törenlere Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Çetin Sucu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, daire müdürleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, protokol ve çok sayıda kişi katıldı.

Bayrağı öptü
Lüleburgazlı şair Bektaş Yavuz, “Cumhuriyet” konulu şiirini seslendirdi. Yavuz şiirini okuduktan sonra göğsünden çıkardığı Türk Bayrağı’nı 3 kere öpüp alnına koydu. Yavuz’un bu hareketi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öte yandan törende Lüleburgaz Ortaokulu Halk Oyunları ekibi yöresel ezgiler eşliğinde Lüleburgaz’ın halk oyunlarını sergiledi.

Minikler de kutlamalardaydı
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine 7’den 70’e çok sayıda Lüleburgazlı akın etti. Törenlerde henüz yürümeye başlamamış miniklerin de ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldiği görüldü. Konuşma programlarının sona ermesinin ardından önce Lüleburgaz’daki eğitim kurumları, ardından da askeri birlikler resmi geçit töreni gerçekleştirdi. Birlikler protokolü selamlayarak geçit yaparken, Türk ordusunun terörle mücadelesinde en etkin silahlarından biri olan Fırtına Obüsleri büyük ilgi gördü.

KIRKLARELİ

29 Ekim 2019 Salı

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