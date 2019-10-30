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Lüleburgaz’da coşku dolu Cumhuriyet gecesi Önce fener alayı, sonra Şevval Sam konseri düzenlendi

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet'in ilanın 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Sam, sevilen şarkılarıyla Lüleburgazlılara keyif dolu gece yaşattı.

Lüleburgaz’da coşku dolu Cumhuriyet gecesi Önce fener alayı, sonra Şevval Sam konseri düzenlendi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet’in ilanın 96’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Sam, sevilen şarkılarıyla Lüleburgazlılara keyif dolu gece yaşattı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü Lüleburgaz’da coşkuyla kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam İstanbul Caddesi’nde fener alayı düzenledi. Binlerce Lüleburgazlı, Kongre Meydanı’ndan başlayarak sırasıyla İstanbul, Fatih ve tekrar İstanbul Caddesi istikametinde ellerinde meşalelerle yürüdü. Lüleburgaz Belediyesine ait araçtan yürüyüş sırasında marşların çalındığı fener alayı, Kongre Meydanı’nda sona erdi. Fener alayının ardından meydanda kurulan sahneye şef Ardaşes Agoşyan yönetimindeki senfoni orkestrası çıktı. Orkestrayla birlikte mezzo soprano Natali Boğosyan ve bariton Murat Güney sahneye çıktı. İkili senfoni orkestrası eşliğinde yaptıkları düetle büyük beğeni topladı. Binlerce kişinin katıldığı 29 Ekim etkinliklerinde Lüleburgaz’ın müzik grubu Horanda da sahne aldı. Grup senfoni eşliğinde yöresel Rumeli müziklerini seslendirdi. Gecenin sonunda ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı. Geceye siyah bir elbiseyle çıkan Sam, alaturka şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 1 saat boyunca sahnede kalan Şam’ın konserinin ardından etkinlikler sona erdi.

KIRKLARELİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

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