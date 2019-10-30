Kırklareli'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yakalanıp, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi M.Ü.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski'nin Mesutlu köyü yakınlarındaki TEM gişeleri çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsünün yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan M.Ü.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.Ü.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu.



KIRKLARELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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